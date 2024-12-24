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На кордоні з Україною утворилися черги через зростання пасажиропотоку

00:05, 24 грудня 2024
На двох пунктах пропуску у Польщі виявлено накопичення автотранспорту.
На кордоні з Україною утворилися черги через зростання пасажиропотоку
Фото: dpsu.gov.ua
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На кордоні з Україною у Польщі в пунктах пропуску «Корчова» та «Медика» утворилися черги на в'їзд до нашої держави. Про це повідомила ДПСУ.

«Відмічається накопичення транспортних засобів перед польським пунктом пропуску «Корчова» та «Медика» у напрямку в'їзду в Україну», – зазначили в ДПСУ.

Прикордонники радять вибирати менш завантажені пункти пропуску для перетину кордону, щоб уникнути затримок.

Збільшення пасажиропотоку у передріздвяний період призвело до накопичення транспорту на окремих пунктах пропуску. Так, на Львівщині спостерігається зростання пасажиропотоку на 25% від загального обсягу.

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прикордонники кордон

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