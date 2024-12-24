В Киеве судили мужчину, который продавал гранатометы через интернет-сайты и отправлял покупателям по почте

Киевлянин приговорен к 5 годам заключения.

Фото: Киевская городская прокуратура

41-летний киевлянин приговорен к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы за незаконный сбыт боевых припасов, в частности гранатометов, через интернет. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Злоумышленник наладил схему продажи ручных противотанковых гранатометов через специализированные сайты. После согласования стоимости и условий доставки, он отправлял «товар» по почте, получая авансовые платежи от покупателей.

В ходе досудебного расследования было зафиксировано две оперативные закупки, во время которых злоумышленник сбыл ракетные противотанковые гранаты РПГ АТ-4.

Во время судебного процесса обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Суд Деснянского районного суда Киева вынес приговор, согласно которому мужчина получил 5 лет и 1 месяц лишения свободы. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

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