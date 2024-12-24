Керівництво держпідприємства на Кіровоградщині підозрюють у привласненні 230 тонн насіння соняшника на майже 3 млн гривень

На Кіровоградщині повідомлено про підозру трьом учасникам організованої групи у привласненні сільгосппродукції вартістю майже 3 млн грн. Про це повідомили в обласній прокуратурі.
За даними слідства, заступник директора одного з державних підприємств Кіровоградщини створив організовану групу, до якої залучив головного інженера та начальника складу.
Підозрювані підробили низку товарно-транспортних накладних і на їх підставі заволоділи 236 тоннами насіння соняшника. Вартість сільськогосподарської продукції становила майже 3 млн грн.
Врожаєм вони розпорядилися на власний розсуд.
Раніше ми писали, що на Житомирщині землю водного фонду незаконно передали для обслуговування будівлі млину та ведення господарства.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.