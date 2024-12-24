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Керівництво держпідприємства на Кіровоградщині підозрюють у привласненні 230 тонн насіння соняшника на майже 3 млн гривень

07:55, 24 грудня 2024
Підозрювані підробили низку товарно-транспортних накладних та на їх підставі заволоділи 236 тонн насіння соняшника.
Керівництво держпідприємства на Кіровоградщині підозрюють у привласненні 230 тонн насіння соняшника на майже 3 млн гривень
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На Кіровоградщині повідомлено про підозру трьом учасникам організованої групи  у привласненні сільгосппродукції вартістю майже 3 млн грн. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, заступник директора одного з державних підприємств Кіровоградщини створив організовану групу, до якої залучив головного інженера та начальника складу.

Підозрювані підробили низку товарно-транспортних накладних і на їх підставі заволоділи 236 тоннами насіння соняшника. Вартість сільськогосподарської продукції становила майже 3 млн грн.

Врожаєм вони розпорядилися на власний розсуд.

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