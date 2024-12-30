Очільник МЗС Андрій Сибіга зустрівся з новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа, фото

Міністр закордонних справ України зустрівся з главою нової адміністрації Сирії.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з новим сирійським лідером Ахмедом аль-Шараа. Про це повідомляє Al Arabia.

Андрій Сибіга зустрівся з Ахмедом Шараа в Дамаску 30 грудня.

Інших подробиць видання не надало. Також візит не підтверджувала Україна.

За даними Reuters, фактичний лідер Сирії Ахмед аль-Шараа, також відомий як Абу Мухаммед аль-Джолані та міністр закордонних справ Асаад Хасан аль-Шибані 30 грудня зустрічаються з українською делегацією після повалення режиму Башара Асада в Дамаску.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підтримати Сирію після падіння режиму Асада.