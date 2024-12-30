Як збільшити свою майбутню пенсію, – ключові рекомендації

Заробіток, стаж, накопичення допоможуть забезпечити стабільність у старості.

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Розмір пенсійних виплат в Україні залежить від кількох ключових факторів, на які можна впливати вже сьогодні. У Міністерстві соціальної політики України розповіли, як забезпечити собі гідний рівень доходів після завершення трудової діяльності.

Сума страхових внесків (ЄСВ)

Розмір пенсії напряму залежить від офіційного заробітку, з якого сплачуються єдині соціальні внески (ЄСВ).

Чому це важливо: Тіньова зарплата або неофіційне працевлаштування позбавляють вас страхового стажу та зменшують майбутні виплати.

Що робити: Переконайтеся, що ваш роботодавець сплачує ЄСВ, та дізнайтеся, чи відповідає ваш внесок середньому рівню по країні.

Тривалість страхового стажу

Кожен рік роботи офіційно впливає на розмір пенсійних виплат.

Що враховувати: Чим більше страхового стажу, тим вищою буде ваша пенсія.

Що робити: Не переривайте стаж без вагомих причин, оформлюйте офіційні трудові відносини.

Додаткові накопичення

Окрім державного пенсійного забезпечення, варто подбати про альтернативні джерела доходів.

Варіанти: Відкрийте рахунок у недержавному пенсійному фонді, інвестуйте в депозити чи інші фінансові інструменти.

Чому це потрібно: Додаткові накопичення забезпечать стабільність і впевненість у майбутньому.

На що звернути увагу

Навіть якщо до пенсійного віку ще далеко, кожен внесок у систему єдиного соціального страхування має значення. Чим більший обсяг внесків і триваліший стаж, тим краще фінансове забезпечення у майбутньому.

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