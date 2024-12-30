Очільник Мінфіну Марченко заявив про відсутність планів підвищення податків у 2025 році

Уряд не планує додатково підвищувати податки у наступному році.

Міністерство фінансів не планує у 2025 році пропонувати підвищення податків. Таку заяву зробив Міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону.

«На наступний рік на даний момент ми не плануємо йти з пропозицією про збільшення податків. Ми воліємо уникнути цих кроків у найближчій перспективі, тому що ми розуміємо, що це досить болючі кроки для громадян України та для бізнесу, які в цих умовах намагаються вижити», - сказав він.

Водночас Міністр зазначив, що підвищення податків було вимушеним кроком, який був компромісним.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроект №9319, який, зокрема, встановив, що військовий збір для платників єдиного податку (ФОПів та юридичних осіб) запроваджується саме з 1 січня 2025 року.

У Міністерстві фінансів пояснили, що для ФОПів першої, другої та четвертої груп cтавка збору становить 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року (8000 грн). Відповідно, військовий збір буде розраховуватися на основі цієї суми, тобто становитиме 800 грн на місяць.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи та ФОПи) почнуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.

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