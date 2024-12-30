Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Держсудова адміністрація представила Концепцію модернізації ЄСІТС

11:01, 30 грудня 2024
Держсудова адміністрація розроблила проєкт концепції розвитку єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.
Держсудова адміністрація представила Концепцію модернізації ЄСІТС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна судова адміністрація України розробила проєкт Концепції розвитку єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС). Документ спрямований на автоматизацію судових процесів, забезпечення доступності правосуддя, оптимізацію бюджетних витрат і посилення захисту інформації.

Основні акценти Концепції:

  • Врахування сучасних викликів у сфері ІТ і потреб судової системи.
  • Розробка ефективної стратегії цифровізації із залученням досвіду міжнародних партнерів.
  • Орієнтація на цілісність, стійкість та ефективність впровадження нових технологій.

Метою Концепції є створення злагодженої системи електронного судочинства, яка відповідатиме сучасним стандартам.

Для напрацювання єдиного бачення розвитку електронного судочинства Державна судова адміністрація закликає громадськість надсилати свої пропозиції та зауваження до проєкту.

Кінцевий термін подання пропозицій: 6 січня 2025 року.

Електронна адреса для контактів: [email protected].

Ознайомитися з Концепцією можна нижче.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ЄСІТС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін схвалив законопроект про виключення закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру як підстави для закриття провадження

Законопроект передбачає виключення такої підстави для закриття кримінального провадження як закінчення строків досудового розслідування, визначених статтею 219 КПК, після повідомлення особі про підозру.

Надихаючі промови командира не допомогли – військовослужбовці втекли з частини, але суд заступився за офіцера

Інформування про успіхи на фронті, щоденні надихаючі промови, перегляд патріотичних фільмів та політична інформація не допомогли втримати дисципліну у підрозділі, але врятували командира роти від власного керівництва.

Як буде працювати Служба дисциплінарних інспекторів: оприлюднено текст Положення

Скарги на суддів у порядку пріоритетності, 30 днів на відкриття або відмову у відкритті дисциплінарної справи, перевірка суддів, які подали заяви про відставку.

Апеляційний суд залишив в силі вирок за ухилення від призову, не дослідивши наявність у чоловіка статусу УБД, видалення селезінки і травму ключиці – Верховний Суд направив справу на новий розгляд

Верховний Суд вказав, що апеляційний суд мав дослідити наявність у чоловіка статусу учасника бойових дій і обставини, пов`язані з видаленням у нього селезінки та отриманням травми ключиці.

Військові повернулися з СЗЧ, але знову масово втекли з підрозділу – командир роти попросив, щоб його не карали за це

Командир роти розповів суду, що не зміг впоратися з демотивованими військовослужбовцями і не розуміє, як їх контролювати.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Лесько
    Алла Лесько
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Наталія Полях
    Наталія Полях
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Сергій Кальченко
    Сергій Кальченко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Україні