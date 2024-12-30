Держсудова адміністрація представила Концепцію модернізації ЄСІТС

Держсудова адміністрація розроблила проєкт концепції розвитку єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Державна судова адміністрація України розробила проєкт Концепції розвитку єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС). Документ спрямований на автоматизацію судових процесів, забезпечення доступності правосуддя, оптимізацію бюджетних витрат і посилення захисту інформації.

Основні акценти Концепції:

Врахування сучасних викликів у сфері ІТ і потреб судової системи.

Розробка ефективної стратегії цифровізації із залученням досвіду міжнародних партнерів.

Орієнтація на цілісність, стійкість та ефективність впровадження нових технологій.

Метою Концепції є створення злагодженої системи електронного судочинства, яка відповідатиме сучасним стандартам.

Для напрацювання єдиного бачення розвитку електронного судочинства Державна судова адміністрація закликає громадськість надсилати свої пропозиції та зауваження до проєкту.

Кінцевий термін подання пропозицій: 6 січня 2025 року.

Електронна адреса для контактів: [email protected].

Ознайомитися з Концепцією можна нижче.

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