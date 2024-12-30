Госсудебная администрация представила Концепцию модернизации ЕСИТС

Государственная судебная администрация Украины разработала проект Концепции развития единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС). Документ направлен на автоматизацию судебных процессов, обеспечение доступности правосудия, оптимизацию бюджетных расходов и усиление защиты информации.
Основные акценты Концепции:
Целью Концепции является создание слаженной системы электронного судопроизводства, которая будет отвечать современным стандартам.
Для выработки единого видения развития электронного судопроизводства Государственная судебная администрация призывает общественность присылать свои предложения и замечания к проекту.
Конечный срок подачи предложений: 6 января 2025 года.
Электронный адрес для контактов: [email protected].
Ознакомиться с Концепцией можно ниже.
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