Госсудебная администрация представила Концепцию модернизации ЕСИТС

Госсудебная администрация разработала проект концепции развития единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Государственная судебная администрация Украины разработала проект Концепции развития единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС). Документ направлен на автоматизацию судебных процессов, обеспечение доступности правосудия, оптимизацию бюджетных расходов и усиление защиты информации.

Основные акценты Концепции:

Учет современных вызовов в сфере ИТ и потребностей судебной системы.

Разработка эффективной стратегии цифровизации с привлечением опыта международных партнеров.

Ориентация на целостность, устойчивость и эффективность внедрения новых технологий.

Целью Концепции является создание слаженной системы электронного судопроизводства, которая будет отвечать современным стандартам.

Для выработки единого видения развития электронного судопроизводства Государственная судебная администрация призывает общественность присылать свои предложения и замечания к проекту.

Конечный срок подачи предложений: 6 января 2025 года.

Электронный адрес для контактов: [email protected].

Ознакомиться с Концепцией можно ниже.

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