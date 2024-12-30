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Укрзализныця запустила медицинский поезд с вагоном-реанимацией для эвакуации раненых, фото

15:31, 30 декабря 2024
Всего с начала полномасштабного вторжения железнодорожниками переоборудовано уже 78 вагонов для нужд медицинской эвакуации.
Укрзализныця запустила медицинский поезд с вагоном-реанимацией для эвакуации раненых, фото
Источник фото: УЗ
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Укрзализныця сформировала еще один медицинский поезд для спасения защитников и защитниц. В его составе 8 модернизированных вагонов, приспособленных для эвакуации раненых.

Как говорится в сообщении УЗ, в составе этого поезда есть вагон-реанимация. Также вагоны поезда оборудованы генераторами для автономного питания, кислородными концентраторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, переливания крови, кардиомониторами и другой техникой, что позволяет максимально безопасно транспортировать раненых разной степени тяжести и оказывать экстренную помощь.

В УЗ указывают, что всего с начала полномасштабного вторжения железнодорожниками переоборудовано уже 78 вагонов для нужд медицинской эвакуации, среди которых реанимационные, стационарные и т.д.

Источник фото: УЗ

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Укрзализныця

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