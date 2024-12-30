Плательщикам единого налога запрещено продавать глинтвейн — напоминание ГНС

Глинтвейн не подпадает под определение столовых вин, а является коктейлем.

Иллюстративное фото, источник - inlviv.in.ua

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области напомнили, что плательщикам единого налога запрещено продавать глинтвейн.

Согласно ч. 20 в. 15 Закона №481, розничная торговля алкогольными напитками (кроме столовых вин) может производиться субъектами хозяйствования всех форм собственности, в том числе их производителями, при наличии у них лицензий на розничную торговлю.

При этом согласно пп. 3 пп. 291.5.1 НКУ, плательщикам единого налога запрещено осуществлять деятельность по продаже подакцизных товаров (кроме розничной продажи горюче-смазочных материалов в емкостях до 20 литров и деятельности физических лиц, связанной с розничной продажей пива, сидра, пери (без добавления спирта) и столовых вин). То есть, для осуществления такого вида деятельности плательщик должен находиться или перейти на общую систему налогообложения.

Несмотря на то, что для приготовления глинтвейна используется столовое вино, продажа которого может производиться без лицензии, для реализации глинтвейна требуется лицензия. Поскольку согласно ДСТУ 4806-2007 «Вина. Общие технические условия» при производстве вин виноградных использование сахара воды, ароматизаторов и красителей запрещено. Также п. 23 Правил №854 (Правила розничной торговли алкогольными напитками) определено, что при продаже алкогольных напитков на разлив в заведениях ресторанного хозяйства запрещается смешивать напитки разных видов и марок, кроме изготовления коктейлей. Технологические, калькуляционные карточки на коктейле согласны с санитарно-эпидемиологической службой, утверждаются руководителем предприятия, бухгалтером и скрепляются печатью.

Таким образом, глинтвейн (даже сделанный исключительно из столового вина) не подпадает под определение столовых вин, а является коктейлем.

Поскольку коктейли не являются столовыми винами, предприятие, которое планирует их производить и осуществлять их продажу, не может находиться на едином налоге и должно осуществлять такую ​​деятельность при наличии лицензии на право розничной торговли.

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