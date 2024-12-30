В Южной Корее самолет Jeju Air вернулся в аэропорт из-за проблемы с шасси

Самолет Jeju Air вернулся в Кимпхо для проверки шасси, пассажиры не пострадали.

Фото: Skytrax

В Южной Корее самолет авиакомпании Jeju Air, выполнявший внутренний рейс Кимпхо - Чеджу, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за обнаруженной проблемы с шасси.

Как сообщает Yonhap News, инцидент произошел рано утром 30 декабря. Самолет вылетел из международного аэропорта Кимпхо в 06:37 по местному времени. Вскоре после взлета экипаж обнаружил неисправность в работе шасси и предупредил 161 пассажира о необходимости возвращения. Воздушное судно успешно приземлилось в Кимпхо в 07:25.

Представитель Jeju Air пояснил, что после дополнительной проверки выяснилось, что шасси функционирует исправно. Однако командир самолета решил не рисковать и вернуться для обеспечения безопасности пассажиров.

Как известно, в Южной Корее разбился пассажирский самолет. Он прибыл из столицы Таиланда - Бангкока - со 181 человеком на борту. Впоследствии обнаружили тела всех 179 жертв авиакатастрофы в аэропорту Муан.

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