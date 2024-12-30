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У Південній Кореї літак Jeju Air повернувся в аеропорт через проблему з шасі

11:55, 30 грудня 2024
Літак Jeju Air повернувся в Кімпхо для перевірки шасі, пасажири не постраждали.
У Південній Кореї літак Jeju Air повернувся в аеропорт через проблему з шасі
Фото: Skytrax
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У Південній Кореї літак авіакомпанії Jeju Air, що виконував внутрішній рейс Кімпхо - Чеджу, був змушений повернутися в аеропорт вильоту через виявлену проблему з шасі.

Як повідомляє Yonhap News, інцидент стався рано вранці 30 грудня. Літак вилетів із міжнародного аеропорту Кімпхо о 06:37 за місцевим часом. Незабаром після зльоту екіпаж виявив несправність у роботі шасі та попередив 161 пасажира про необхідність повернення. Повітряне судно успішно приземлилося в Кімпхо о 07:25.

Представник Jeju Air пояснив, що після додаткової перевірки з’ясувалося, що шасі функціонує справно. Однак командир літака вирішив не ризикувати та повернутися для забезпечення безпеки пасажирів.

Як відомо, у Південній Кореї розбився пасажирський літак. Він прибув зі столиці Таїланду – Бангкока – зі 181 людиною на борту. Згодом виявили тіла всіх 179 жертв авіакатастрофи в аеропорту Муан.

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Південна Корея

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