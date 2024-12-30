Місячні пенсійні виплати у 2024 році п’ять разів оновлювали історичні рекорди за часи Незалежності

Пенсійний фонд України завершив фінансування виплати пенсій за 2024 рік. Так, у останній місяць року на пенсійні виплати спрямували 63,3 млрд грн.
За словами народного депутата та голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, цього року місячні пенсійні виплати п’ять разів оновлювали історичні рекорди за часи Незалежності – у березні, червні, липні, серпні та жовтні.
Крім того, у грудні було профінансовано:
Як відмітив народний депутат, це також рекордний показник у цьому році та не тільки, але наявного ресурсу у бюджеті вистачило.
Усього від початку року профінансовано платежів, які перебувають у сфері відповідальності Пенсійного фонду:
Раніше Данило Гетманцев заявляв, що пенсії в Україні – зросли, але їх «з'їла» інфляція.
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