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Місячні пенсійні виплати у 2024 році п’ять разів оновлювали історичні рекорди за часи Незалежності

13:25, 30 грудня 2024
Цього року місячні пенсійні виплати п’ять разів оновлювали історичні рекорди за часи Незалежності – у березні, червні, липні, серпні та жовтні.
Місячні пенсійні виплати у 2024 році п’ять разів оновлювали історичні рекорди за часи Незалежності
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Пенсійний фонд України завершив фінансування виплати пенсій за 2024 рік. Так, у останній місяць року на пенсійні виплати спрямували 63,3 млрд грн.

За словами народного депутата та голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, цього року місячні пенсійні виплати п’ять разів оновлювали історичні рекорди за часи Незалежності – у березні, червні, липні, серпні та жовтні.

Крім того, у грудні було профінансовано:

  • житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (включаючи додаткову підтримку на тверде паливо) майже 7,6 млрд грн.

Як відмітив народний депутат, це також рекордний показник у цьому році та не тільки, але наявного ресурсу у бюджеті вистачило.

  • страхових виплат – близько 2,9 млрд грн. У тому числі на оплату лікарняних – майже 1,7 млрд грн.

Усього від початку року профінансовано платежів, які перебувають у сфері відповідальності Пенсійного фонду:

  • пенсій – на 741,2 млрд грн (торік – 672,3 млрд грн);
  • житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – на 40,9 млрд грн (у 2023 році – 35,3 млрд грн);
  • страхових виплат – 33,1 млрд грн, у тому числі лікарняних – 19,3 млрд грн (торік 28,3 млрд грн та 15,9 млрд грн відповідно).

Раніше Данило Гетманцев заявляв, що пенсії в Україні – зросли, але їх «з'їла» інфляція.

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