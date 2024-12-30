Месячные пенсионные выплаты в 2024 году пять раз обновляли исторические рекорды за время Независимости

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование выплат пенсий за 2024 год. Так, в последний месяц года на пенсионные выплаты было направлено 63,3 млрд грн.
По словам народного депутата и главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в этом году месячные пенсионные выплаты пять раз обновляли исторические рекорды за время Независимости – в марте, июне, июле, августе и октябре.
Кроме того, в декабре было профинансировано:
Как отметил народный депутат, это также рекордный показатель в этом году и не только, но имеющегося ресурса в бюджете хватило.
Всего с начала года профинансировано платежей, которые находятся в сфере ответственности Пенсионного фонда:
Ранее Даниил Гетманцев заявлял, что пенсии в Украине выросли, но их «съела» инфляция.
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