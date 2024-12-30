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Месячные пенсионные выплаты в 2024 году пять раз обновляли исторические рекорды за время Независимости

13:25, 30 декабря 2024
В этом году месячные пенсионные выплаты пять раз обновляли исторические рекорды за время Независимости – в марте, июне, июле, августе и октябре.
Месячные пенсионные выплаты в 2024 году пять раз обновляли исторические рекорды за время Независимости
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Пенсионный фонд Украины завершил финансирование выплат пенсий за 2024 год. Так, в последний месяц года на пенсионные выплаты было направлено 63,3 млрд грн.

По словам народного депутата и главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в этом году месячные пенсионные выплаты пять раз обновляли исторические рекорды за время Независимости – в марте, июне, июле, августе и октябре.

Кроме того, в декабре было профинансировано:

  • жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа (включая дополнительную поддержку на твердое топливо) почти 7,6 млрд грн.

Как отметил народный депутат, это также рекордный показатель в этом году и не только, но имеющегося ресурса в бюджете хватило.

  • страховых выплат – около 2,9 млрд грн. В том числе на оплату больничных – почти 1,7 млрд грн.

Всего с начала года профинансировано платежей, которые находятся в сфере ответственности Пенсионного фонда:

  • пенсий – на 741,2 млрд грн (в прошлом году – 672,3 млрд грн);
  • жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа – на 40,9 млрд грн (в 2023 году – 35,3 млрд грн);
  • страховых выплат – 33,1 млрд грн, в том числе больничных – 19,3 млрд грн (в прошлом году 28,3 млрд грн и 15,9 млрд грн соответственно).

Ранее Даниил Гетманцев заявлял, что пенсии в Украине выросли, но их «съела» инфляция.

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деньги Пенсионный фонд госбюджет льготы субсидия пенсия Даниил Гетманцев

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