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Участники боевых действий получат упрощенный доступ к высокотехнологичным протезам

15:13, 30 декабря 2024
Правительство расширило возможности для военных в обеспечении высокофункциональными протезами.
Участники боевых действий получат упрощенный доступ к высокотехнологичным протезам
Фото: znaj.ua
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Кабинет Министров Украины поддержал изменения в порядок протезирования и ортезирования изделиями повышенной функциональности. Инициированные Минсоцполитики нововведения (постановление № 518 от 1 октября 2014 года) направлены на упрощение доступа к высокотехнологичным протезам, в частности для военнослужащих. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Отныне участники боевых действий могут получить высокофункциональные протезы без обязательного первичного протезирования по рекомендации мультидисциплинарной реабилитационной команды (МДРК), особенно в случаях высокой ампутации или двойной ампутации конечностей.

Ключевые изменения:

- Заключение МДРК теперь признано официальным документом для возможности сразу получить высокофункциональный протез.

- Сокращен срок использования первичного протеза для военных, которые возвращаются к службе, до 3 лет.

- Удвоена норма обеспечения военных вкладышами для кукс.

- Упрощен процесс внесения информации о полученных за благотворительные средства протезы в Централизованный банк данных проблем по инвалидности (ЦБИ).

- Уменьшен перечень документов, необходимых для обеспечения военных протезами.

Министр социальной политики Оксана Жолнович подчеркнула, что эти изменения призваны ускорить процесс обеспечения протезами и поддержать защитников Украины.

Изменения в предельной стоимости:

- Предельная цена высокофункциональных протезов для участников боевых действий существенно повышена:

- Протез верхней конечности - до 4,3 млн грн.

- Протез нижней конечности - до 3,8 млн грн.

- Добавлены новые изделия в перечень:

- Протезы плеча с электронными локтевыми узлами.

- Протезы бедра с коленным узлом Genium X3.

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военные Кабинет Министров Украины

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