В Польше предлагают запретить въезд украинским военным якобы из-за «преступности»

Польский депутат призывает не пускать в Польшу украинских солдат после завершения войны.

В Польше предлагают запретить въезд украинским военным после окончания войны. Об этом заявил депутат польского Сейма от ультраправой партии «Конфедерация» Витольд Туманович, передает Polsat News.

По его мнению, в отношении российско-украинской войны есть два «очень важных» вопроса, о которых Польша должна позаботиться.

Первое — отсутствие польских солдат в Украине, а во-вторых, необходимо сделать так, чтобы регулярные украинские военные не приезжали в Польшу.

По его словам, украинские бойцы якобы «потенциально представляют угрозу» после окончания войны, если их пустят в Польшу.

«Мы прекрасно знаем, что происходит с солдатами, которые уже не нужны на войне на фронте, к сожалению, они склонны организовывать такие преступления, поэтому мы не можем позволить им приехать в Польшу», - заявил Туманович.

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