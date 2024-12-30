Особенности прекращения трудовых отношений при смерти работника — что нужно знать

В приказе об уходе из-за смерти дата прекращения трудового договора должна соответствовать дате, указанной в свидетельстве.

Управление инспекционной деятельности в Запорожской области рассказало об особенностях прекращения трудовых отношений при смерти работника. Инспекторы труда предоставили разъяснение в соответствии с действующим законодательством.

С 19 июля 2022 года, после вступления в силу Закона от 1.07.2022 №2352-IX, Кодекс законов о труде (КЗоТ) был обновлен.

Нововведения предусматривают возможность прекращения трудовых отношений с работником в случае его смерти, признания судом безвестно отсутствующим или оглашения умершим (п. 8-2 ч. 1 ст. 36 КЗоТ). Приказ о прекращении трудового договора издается на основании свидетельства о смерти или решении суда.

В большинстве случаев дата издания приказа не будет совпадать с датой смерти, однако в самом документе дата прекращения трудового договора должна соответствовать дате, указанной в свидетельстве. Копии приказа и свидетельства прилагаются к личной карточке работника.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.