В Афганистане приказали заколотить окна, выходящие на места, где обычно находятся женщины

В домах не должно быть окон, выходящих на места, традиционно использующие женщины, например, кухни.

В Афганистане «Талибан» приказал заколотить окна, выходящие на места, где обычно находятся женщины. Об этом говорится в указе, который обнародовал пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахид, передает France 24.

В частности, новые жилые дома теперь будут строить без окон. Речь идет о кухне, колодце соседа, дворе и т.д. А вот в старых домах их надо будет заколотить.

«Если увидеть женщин, работающих на кухнях, во дворах или собирающих воду из колодцев, это может привести к непристойным действиям», — говорится в указе.

Представители власти и другие ответственные департаменты должны будут контролировать строительные площадки, чтобы убедиться, что из окон невозможно заглянуть в дома соседей.

А если такие окна уже есть, то владельцы должны заколотить их или построить стену.

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