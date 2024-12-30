В Афганістані наказали заколотити вікна, які виходять на місця, де зазвичай перебувають жінки

В Афганістані «Талібан» наказав заколотити вікна, які виходять на місця, де зазвичай перебувають жінки. Про це йдеться в указі, який оприлюднив речник талібів Забіулла Муджахід, передає France 24.
Зокрема, нові житлові будинки відтепер будуватимуть без вікон. Йдеться про кухню, колодязь сусіда, подвір’я тощо. А от у старих оселях їх треба буде заколотити.
«Якщо побачити жінок, які працюють на кухнях, у дворах або збирають воду з колодязів, то це може призвести до непристойних дій», — йдеться в указі.
Представники влади та інші відповідальні департаменти повинні будуть контролювати будівельні майданчики, щоб переконатися, що з вікон неможливо зазирнути в будинки сусідів.
А якщо такі вікна вже є, то власники мають заколотити їх або побудувати стіну.
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