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В Афганістані наказали заколотити вікна, які виходять на місця, де зазвичай перебувають жінки

10:26, 30 грудня 2024
У будинках не повинно бути вікон, що виходять на місця, які традиційно використовують жінки, наприклад, кухні.
В Афганістані наказали заколотити вікна, які виходять на місця, де зазвичай перебувають жінки
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В Афганістані «Талібан» наказав заколотити вікна, які виходять на місця, де зазвичай перебувають жінки. Про це йдеться в указі, який оприлюднив речник талібів Забіулла Муджахід, передає France 24.

Зокрема, нові житлові будинки відтепер будуватимуть без вікон. Йдеться про кухню, колодязь сусіда, подвір’я тощо. А от у старих оселях їх треба буде заколотити.

«Якщо побачити жінок, які працюють на кухнях, у дворах або збирають воду з колодязів, то це може призвести до непристойних дій», — йдеться в указі.

Представники влади та інші відповідальні департаменти повинні будуть контролювати будівельні майданчики, щоб переконатися, що з вікон неможливо зазирнути в будинки сусідів.

А якщо такі вікна вже є, то власники мають заколотити їх або побудувати стіну.

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Афганістан жінки

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