Практика судів
  1. У світі

У Volkswagen стався масштабний витік даних про пересування 800 тисяч електромобілів

09:32, 30 грудня 2024
Витік дозволив визначити розпорядок дня власників, серед яких опинилися політики, підприємці та силовики.
У Volkswagen стався масштабний витік даних про пересування 800 тисяч електромобілів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дані про пересування 800 тисяч власників електромобілів Volkswagen опинилися у відкритому доступі через хмарне сховище Amazon. Про це повідомляє Spiegel.

Конфіденційна інформація власників стала доступною, включаючи GPS-координати та рівень заряду акумулятора. Витік дозволив визначити розпорядок дня власників, серед яких опинилися політики, підприємці та силовики.

Вказується, що розробник програмного забезпечення Cariad зберігав дані сотень тисяч електромобілів майже незахищеними у хмарному сховищі Amazon.

Інформація розповідала про місця паркування та розкривала детальний маршрут руху електромобілів Volkswagen, Seat, Audi й Skoda в Європі та інших частинах світу. Більшість записів були зроблені протягом 2024 року.

Як вказує видання, у відкритому доступі опинилася інформація про пересування щонайменше двох німецьких політиків, бізнесменів, 35 автівок патрульної поліції Гамбурга і, можливо, співробітників німецької розвідки.

Про прогалину в безпеці першою дізналася німецька хакерська спільнота Chaos Computer Club, яка попередила про неї Cariad 26 листопада. Спільнота дала компанії 30 днів, щоб сховати дані від неавторизованих користувачів, після чого хакери пообіцяли проінформувати про виявлену вразливість громадськість.

Експерти дійшли висновку, що отримати доступ до даних було не проблемою для спецслужб, конкурентів автоконцерну чи просто підлітків, які нудьгували. Достатньо було мати кілька стандартних хакерських програм, які дозволяють дізнатися кінцеве розташування файлів.

Помилка була усунена, але інцидент вказав на необхідність підвищення кібербезпеки в автомобільній галузі.

27 грудня Volkswagen Group оголосила, що виправила помилку. Концерт наполягає, що цей випадок ніяк не вплинув на конфіденційну інформацію, як-от паролі чи платіжні дані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

авто автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін схвалив законопроект про виключення закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру як підстави для закриття провадження

Законопроект передбачає виключення такої підстави для закриття кримінального провадження як закінчення строків досудового розслідування, визначених статтею 219 КПК, після повідомлення особі про підозру.

Надихаючі промови командира не допомогли – військовослужбовці втекли з частини, але суд заступився за офіцера

Інформування про успіхи на фронті, щоденні надихаючі промови, перегляд патріотичних фільмів та політична інформація не допомогли втримати дисципліну у підрозділі, але врятували командира роти від власного керівництва.

Як буде працювати Служба дисциплінарних інспекторів: оприлюднено текст Положення

Скарги на суддів у порядку пріоритетності, 30 днів на відкриття або відмову у відкритті дисциплінарної справи, перевірка суддів, які подали заяви про відставку.

Апеляційний суд залишив в силі вирок за ухилення від призову, не дослідивши наявність у чоловіка статусу УБД, видалення селезінки і травму ключиці – Верховний Суд направив справу на новий розгляд

Верховний Суд вказав, що апеляційний суд мав дослідити наявність у чоловіка статусу учасника бойових дій і обставини, пов`язані з видаленням у нього селезінки та отриманням травми ключиці.

Військові повернулися з СЗЧ, але знову масово втекли з підрозділу – командир роти попросив, щоб його не карали за це

Командир роти розповів суду, що не зміг впоратися з демотивованими військовослужбовцями і не розуміє, як їх контролювати.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Лесько
    Алла Лесько
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Наталія Полях
    Наталія Полях
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Сергій Кальченко
    Сергій Кальченко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Україні