Особливості припинення трудових відносин у разі смерті працівника — що слід знати

У наказі про звільнення через смерть дата припинення трудового договору має відповідати даті, зазначеній у свідоцтві.

Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області розповіло про особливості припинення трудових відносин у разі смерті працівника. Інспектори праці надали роз’яснення відповідно до чинного законодавства.

З 19 липня 2022 року, після набуття чинності Законом від 1.07.2022 №2352-IX, Кодекс законів про працю (КЗпП) було оновлено.

Нововведення передбачають можливість припинення трудових відносин із працівником у разі його смерті, визнання судом безвісно відсутнім або оголошення померлим (п. 8-2 ч. 1 ст. 36 КЗпП). Наказ про припинення трудового договору видається на підставі свідоцтва про смерть або рішення суду.

У більшості випадків дата видання наказу не збігатиметься з датою смерті, однак у самому документі дата припинення трудового договору має відповідати даті, зазначеній у свідоцтві. Копії наказу та свідоцтва додаються до особової картки працівника.