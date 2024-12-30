У Польщі пропонують заборонити в'їзд українським військовим нібито через «злочинність»

Польський депутат закликає не пускати до Польщі українських солдатів після завершення війни.

У Польщі пропонують заборонити в'їзд українським військовим після закінчення війни. Про це заявив депутат польського Сейму від ультраправої партії «Конфедерація» Вітольд Туманович, передає Polsat News.

На його думку, наразі щодо російсько-української війни є два «дуже важливих» питання, про які Польща має подбати.

Перше — це відсутність польських солдатів в Україні, а по-друге, необхідно зробити так, щоб регулярні українські військові не приїжджали до Польщі.

За його словами, українські бійці нібито «потенційно становлять загрозу» після закінчення війни, якщо їх пустять до Польщі. Він сказав про «різного роду організовану злочинність».

«Ми чудово знаємо, що відбувається з солдатами, які вже не потрібні на війні на фронті, на жаль, вони схильні організовувати такі злочини, тому ми не можемо дозволити їм приїхати до Польщі», — заявив Туманович.