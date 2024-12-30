Учасники бойових дій отримають спрощений доступ до високотехнологічних протезів

Кабінет Міністрів України підтримав зміни до порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності. Ініційовані Мінсоцполітики нововведення (постанова № 518 від 1 жовтня 2014 року) спрямовані на спрощення доступу до високотехнологічних протезів, зокрема для військовослужбовців. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.
Відтепер учасники бойових дій можуть отримати високофункціональні протези без обов’язкового первинного протезування за рекомендацією мультидисциплінарної реабілітаційної команди (МДРК), особливо у випадках високої ампутації або подвійної ампутації кінцівок.
Ключові зміни:
Міністр соціальної політики Оксана Жолнович наголосила, що ці зміни покликані прискорити процес забезпечення протезами та підтримати захисників України.
Зміни до граничної вартості:
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