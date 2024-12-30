Учасники бойових дій отримають спрощений доступ до високотехнологічних протезів

Уряд розширив можливості для військових у забезпеченні високофункціональними протезами.

Фото: znaj.ua

Кабінет Міністрів України підтримав зміни до порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності. Ініційовані Мінсоцполітики нововведення (постанова № 518 від 1 жовтня 2014 року) спрямовані на спрощення доступу до високотехнологічних протезів, зокрема для військовослужбовців. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Відтепер учасники бойових дій можуть отримати високофункціональні протези без обов’язкового первинного протезування за рекомендацією мультидисциплінарної реабілітаційної команди (МДРК), особливо у випадках високої ампутації або подвійної ампутації кінцівок.

Ключові зміни:

Висновок МДРК тепер визнаний офіційним документом для можливості одразу отримати високофункціональний протез.

Скорочено строк використання первинного протеза для військових, які повертаються до служби, до 3 років.

Подвоєно норму забезпечення військових вкладишами для кукс.

Спрощено процес внесення інформації про отримані за благодійні кошти протези до Централізованого банку даних проблем з інвалідності (ЦБІ).

Зменшено перелік документів, необхідних для забезпечення військових протезами.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович наголосила, що ці зміни покликані прискорити процес забезпечення протезами та підтримати захисників України.

Зміни до граничної вартості:

Гранична ціна високофункціональних протезів для учасників бойових дій суттєво підвищена:

Протез верхньої кінцівки – до 4,3 млн грн.

Протез нижньої кінцівки – до 3,8 млн грн.

Додано нові вироби до переліку:

Протези плеча з електронними ліктьовими вузлами.

Протези стегна з колінним вузлом Genium X3.

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