Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

Укрзалізниця запустила медичний поїзд з вагоном-реанімацією для евакуації поранених, фото

15:31, 30 грудня 2024
Загалом від початку повномасштабного вторгнення залізничниками переобладнано вже 78 вагонів для потреб медичної евакуації.
Укрзалізниця запустила медичний поїзд з вагоном-реанімацією для евакуації поранених, фото
Джерело фото: УЗ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укрзалізниця сформувала ще один медичний поїзд для порятунку захисників та захисниць. У його складі 8 модернізованих вагонів, пристосованих для евакуації поранених.

Як йдеться у повідомленні УЗ, у складі цього поїзда є вагон-реанімація. Також вагони поїзда обладнані генераторами для автономного живлення, кисневими концентраторами, апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами та іншою технікою, що дозволяє максимально безпечно транспортувати поранених різного ступеня важкості та надавати екстрену допомогу.

В УЗ вказують, що загалом від початку повномасштабного вторгнення залізничниками переобладнано вже 78 вагонів для потреб медичної евакуації, серед яких реанімаційні, стаціонарні та ін.

Джерело фото: УЗ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд про особливості охорони культурної спадщини: баланс між правами забудовників і суспільними інтересами

Припинення будівництва багатоквартирного житлового будинку в охоронній зоні культурної спадщини – позиція Верховного Суду.

Для відбору суддів Вищого адмінсуду утворять Експертну раду з міжнародниками – новий законопроект Кабміну

Законопроект передбачає створення Експертної ради для відбору суддів ВАС, половину якої буде призначено за поданням Ради суддів, але вирішальний голос все одно буде за міжнародниками.

Створення Вищого адмінсуду, перевірка декларацій доброчесності суддів, зміни до КПК – очікувані реформи у 2025 році

Завдання для України щодо змін у судовій системі від ЄС – повний перелік на 2025 рік.

Дисциплінарні інспектори почали розгляд скарг на суддів – під роздачу вже потрапили СБУ та НАБУ

Поки що інспектори Служби дисциплінарних інспекторів залишають скарги без розгляду.

Закон про ліквідацію МСЕК увів нові правила для чоловіків 25-60 років, яким була встановлена ІІ або ІІІ група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду

Чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена ІІ або ІІІ група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, але які не проходили повторний огляд у МСЕК, зобов’язані у період з 1 квітня 2025 року до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до нового закону.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Кострицький
    Віталій Кострицький
    суддя Луганського апеляційного суду