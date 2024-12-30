Глава Минфина Марченко заявил об отсутствии планов повышения налогов в 2025 году

Правительство не намерено дополнительно повышать налоги в следующем году.

Министерство финансов не планирует в 2025 году предлагать повышение налогов. Такое заявление сделал министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.

«На следующий год сейчас мы не планируем идти с предложением об увеличении налогов. Мы предпочитаем избежать этих шагов в ближайшей перспективе, потому что мы понимаем, что это достаточно болезненные шаги для граждан Украины и для бизнеса, которые в этих условиях пытаются выжить», - сказал он.

В то же время Министр отметил, что повышение налогов было вынужденным шагом, который был компромиссным.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект №9319, который, в частности, установил, что военный сбор для плательщиков единого налога (ФЛП и юридических лиц) вводится именно с 1 января 2025 года.

В Министерстве финансов объяснили, что для ФЛП первой, второй и четвертой групп ставка сбора составляет 10% от минимальной заработной платы, установленной на начало 2025 года (8000 грн). Соответственно, военный сбор будет рассчитываться на основе этой суммы, то есть составит 800 грн в месяц.

Плательщики единого налога третьей группы (юридические лица и ФЛП) начнут уплачивать военный сбор в размере 1% от своего оборота по итогам первого квартала 2025 года.

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