Практика судов
  1. В Украине

Глава Минфина Марченко заявил об отсутствии планов повышения налогов в 2025 году

11:19, 30 декабря 2024
Правительство не намерено дополнительно повышать налоги в следующем году.
Глава Минфина Марченко заявил об отсутствии планов повышения налогов в 2025 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство финансов не планирует в 2025 году предлагать повышение налогов. Такое заявление сделал министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.

«На следующий год сейчас мы не планируем идти с предложением об увеличении налогов. Мы предпочитаем избежать этих шагов в ближайшей перспективе, потому что мы понимаем, что это достаточно болезненные шаги для граждан Украины и для бизнеса, которые в этих условиях пытаются выжить», - сказал он.

В то же время Министр отметил, что повышение налогов было вынужденным шагом, который был компромиссным.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект №9319, который, в частности, установил, что военный сбор для плательщиков единого налога (ФЛП и юридических лиц) вводится именно с 1 января 2025 года.

В Министерстве финансов объяснили, что для ФЛП первой, второй и четвертой групп ставка сбора составляет 10% от минимальной заработной платы, установленной на начало 2025 года (8000 грн). Соответственно, военный сбор будет рассчитываться на основе этой суммы, то есть составит 800 грн в месяц.

Плательщики единого налога третьей группы (юридические лица и ФЛП) начнут уплачивать военный сбор в размере 1% от своего оборота по итогам первого квартала 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

деньги бизнес правительство налоговая Минфин Сергей Марченко налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штрафы до 102 тысяч грн – Кабмин возобновил меры надзора за непродовольственной продукцией

Ранее меры надзора и контроля были остановлены на время военного положения, но Кабмин решил их восстановить – соответственно возобновится и наложение штрафов.

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей экс-председателя Западного апелляционного хозяйственного суда Бориса Плотницкого

ВСП предоставила разрешение за содержание под стражей Бориса Плотницкого.

В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект о сроках командировки судей для предотвращения коллапса судебной системы

Завершение нового отбора на должности судей ожидается ранее 2026 года, а конкурса на вакансии в апелляционных судах – не ранее конца 2025 года.

Кабмин одобрил законопроект об исключении истечения сроков досудебного расследования после уведомления о подозрении как основания для закрытия производства

Законопроект предусматривает исключение такого основания для закрытия уголовного производства как истечение сроков досудебного расследования, определенных статьей 219 УПК, после уведомления о подозрении.

Вдохновляющие речи командира не помогли – военнослужащие сбежали из части, но суд заступился за офицера

Информирование об успехах на фронте, ежедневные вдохновляющие речи, просмотр патриотических фильмов и политическая информация не помогли удержать дисциплину в подразделении, но спасли командира роты от собственного руководства.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Лесько
    Алла Лесько
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Наталія Полях
    Наталія Полях
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Сергій Кальченко
    Сергій Кальченко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Україні