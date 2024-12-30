Как увеличить свою будущую пенсию, – ключевые рекомендации

Заработок, стаж, накопления помогут обеспечить стабильность в старости.

Размер пенсионных выплат в Украине зависит от нескольких ключевых факторов, на которые можно влиять уже сегодня. В Министерстве социальной политики Украины рассказали, как обеспечить себе достойный уровень доходов после завершения трудовой деятельности.

Сумма страховых взносов (ЕСВ)

Размер пенсии напрямую зависит от официального заработка, с которого уплачиваются единые социальные взносы (ЕСВ).

Почему это важно: Теневая зарплата или неофициальное трудоустройство лишают вас страхового стажа и уменьшают будущие выплаты.

Что делать: Убедитесь, что ваш работодатель платит ЕСВ, и узнайте, соответствует ли ваш взнос среднему уровню по стране.

Продолжительность страхового стажа

Каждый год работы официально влияет на размер пенсионных выплат.

Что учитывать: Чем больше страхового стажа, тем выше будет ваша пенсия.

Что делать: Не прерывайте стаж без веских причин, оформляйте официальные трудовые отношения.

Дополнительные накопления

Кроме государственного пенсионного обеспечения, стоит позаботиться об альтернативных источниках доходов.

Варианты: Откройте счет в негосударственном пенсионном фонде, инвестируйте в депозиты или другие финансовые инструменты.

Почему это нужно: Дополнительные накопления обеспечат стабильность и уверенность в будущем.

На что обратить внимание

Даже если до пенсионного возраста еще далеко, каждый взнос в систему единого социального страхования имеет значение. Чем больше объем взносов и продолжительнее стаж, тем лучше финансовое обеспечение в будущем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.