В Киеве пьяная водительница Tesla совершила смертельное ДТП во время комендантского часа — женщине объявлено подозрение

В Киеве в ночь на 28 декабря произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Tesla Model 3. 41-летней водительнице сообщено о подозрении. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Установлено, что женщина, двигаясь по ул. Василия Липковского, поворачивая налево, не справилась с управлением автомобиля, в результате чего его вынесло на тротуар, где машина столкнулась с забором и опрокинулась на крышу.
В результате столкновения 40-летний пассажир и 41-летняя пассажирка автомобиля от полученных телесных повреждений погибли на месте.
Прибор Драгер зафиксировал у водительницы автомобиля 1,84 промилле алкоголя.
Ее задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Женщине сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 7 до 10 лет.
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