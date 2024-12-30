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В Киеве пьяная водительница Tesla совершила смертельное ДТП во время комендантского часа — женщине объявлено подозрение

12:49, 30 декабря 2024
Женщина управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с показателем 1,84 промилле.
В Киеве пьяная водительница Tesla совершила смертельное ДТП во время комендантского часа — женщине объявлено подозрение
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В Киеве в ночь на 28 декабря произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Tesla Model 3. 41-летней водительнице сообщено о подозрении. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что женщина, двигаясь по ул. Василия Липковского, поворачивая налево, не справилась с управлением автомобиля, в результате чего его вынесло на тротуар, где машина столкнулась с забором и опрокинулась на крышу.

В результате столкновения 40-летний пассажир и 41-летняя пассажирка автомобиля от полученных телесных повреждений погибли на месте.

Прибор Драгер зафиксировал у водительницы автомобиля 1,84 промилле алкоголя.

Ее задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Женщине сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 7 до 10 лет.

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