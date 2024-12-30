Владимир Зеленский установил новый государственный праздник – День межнационального согласия и культурного разнообразия

Президент подписал указ, согласно которому День межнационального согласия и культурного разнообразия будут отмечать ежегодно 21 мая.

В Украине ввели еще один государственный праздник – День межнационального согласия и культурного разнообразия. Его будут отмечать ежегодно 21 мая.

Соответствующий указ №883/2024 подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

В документе отмечается, что День межнационального согласия, который будет отмечаться ежегодно 21 мая, вводится с целью укрепления единства и согласия Украинского народа, утверждения украинской национальной и гражданской идентичности. Также для содействия свободному развитию культурного разнообразия коренных народов и национальных меньшинств (сообществ) и свидетельства уважения к их вкладу в отстаивание государственного суверенитета и независимости Украины, в вооруженную борьбу с государством-агрессором.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в «Слуге народа» заявили, что смена даты Рождества — это возвращение к европейскости Украины.

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