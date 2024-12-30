Акула напала на туристів у Єгипті – один загинув, інший поранений

На курорті Марса-Алам влада запровадила заборону на плавання.

Фото: Khaleej Times

В Єгипті, на курорті Марса-Алам, стався напад акули, в результаті якого один турист загинув, а інший отримав поранення. Про це повідомило Міністерство довкілля країни, пише Khaleej Times. Національність постраждалих не розголошується.

У зв'язку з інцидентом влада запровадила заборону на плавання в районі причалів на два дні, починаючи з понеділка. Це частина заходів безпеки, які вже включають попередження про небезпеку плавання поблизу пірсів.

Міністерка довкілля Єгипту, доктор Ясмін Фуад оголосила про підвищення стану готовності в природоохоронних зонах Червоного моря та створення термінової комісії для розслідування інциденту за участю губернатора провінції Червоного моря та інших відповідних відомств.

Напад стався на глибоких водах поблизу північного узбережжя Марса-Алам. Обох постраждалих доставили в лікарню Порто-Галіб, але, на жаль, один із них помер від отриманих травм. Влада ретельно моніторить ситуацію та співпрацює з місцевими органами для забезпечення безпеки в постраждалому регіоні.

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