Практика судов
  1. В мире

Во Франции суд наказал мужчину за угрозы в интернете устроить теракты

16:43, 30 декабря 2024
Сообщения с угрозами мужчина публиковал в соцсети Snapchat.
Во Франции суд наказал мужчину за угрозы в интернете устроить теракты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Франции 29-летний мужчина приговорен к восьми месяцам заключения за «подстрекательство к террористическому акту» после размещения в интернете сообщений с угрозами совершить теракты. Об этом сообщает AFP.

Уведомление с угрозами мужчина публиковал в соцсети Snapchat. Указывается, что злоумышленник предрек «слезы и кровь», вспоминал оружие и призывал людей присоединиться к нему.

Правоохранители известили эти сообщения 19 декабря через платформу Pharos, которая позволяет сообщать о незаконном контенте в интернете.

Мужчину арестовали в реабилитационном центре для наркоманов в Эльзасе, куда его только что поместили.

Ранее он уже был осужден за аналогичное преступление, связанное с «прямым подстрекательством к акту терроризма, совершенному с использованием сетевых публичных коммуникационных сервисов».

По данным издания, мужчина, уже много лет страдающий полинаркоманией, также принимает тяжелый курс лекарств.

После освобождения из тюрьмы он будет находиться под социально-судебным наблюдением в течение пяти лет. Кроме того, он обязан пройти курс лечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

теракт Франция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дело судей хозяйственных судов Львовской области – новые подробности

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей бывшего председателя Западного апелляционного хозяйственного суда, но это еще не конец истории – все деньги также найти пока что не удалось.

В Минюсте разъяснили сроки внесения информации в Наследственный реестр, Единый реестр доверенностей и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов

Регистрация сведений о завещаниях, заведенных наследственных делах, выданные свидетельства о праве на наследство и их дубликаты проводится в течение 5 рабочих дней со дня восстановления доступа к Наследственному реестру.

Депутаты предлагают разрешить мужчинам до 24 лет выезжать на обучение за границу, но только при определенных условиях

Также предлагается отложить вступление в силу закона на 3 месяца, то есть не ранее середины апреля.

Нарушение процедуры рассмотрения жалобы НАЗЯВО может быть предметом судебного разбирательства только при наличии окончательного решения Нацагентства – Верховный Суд

Требование к НАЗЯВО воздержаться от проведения проверки является вмешательством в выполнение органом его публично-властной управленческой функции по установлению фактов академического плагиата, фабрикации или фальсификации.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о ротации медицинских работников

Предлагается ввести понятие «ротация медицинских работников», что будет означать временное направление специалистов для выполнения задач в рамках системы медицинского обеспечения сил безопасности и обороны.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Лесько
    Алла Лесько
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Наталія Полях
    Наталія Полях
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Сергій Кальченко
    Сергій Кальченко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Україні