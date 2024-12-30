Во Франции суд наказал мужчину за угрозы в интернете устроить теракты

Сообщения с угрозами мужчина публиковал в соцсети Snapchat.

Во Франции 29-летний мужчина приговорен к восьми месяцам заключения за «подстрекательство к террористическому акту» после размещения в интернете сообщений с угрозами совершить теракты. Об этом сообщает AFP.

Уведомление с угрозами мужчина публиковал в соцсети Snapchat. Указывается, что злоумышленник предрек «слезы и кровь», вспоминал оружие и призывал людей присоединиться к нему.

Правоохранители известили эти сообщения 19 декабря через платформу Pharos, которая позволяет сообщать о незаконном контенте в интернете.

Мужчину арестовали в реабилитационном центре для наркоманов в Эльзасе, куда его только что поместили.

Ранее он уже был осужден за аналогичное преступление, связанное с «прямым подстрекательством к акту терроризма, совершенному с использованием сетевых публичных коммуникационных сервисов».

По данным издания, мужчина, уже много лет страдающий полинаркоманией, также принимает тяжелый курс лекарств.

После освобождения из тюрьмы он будет находиться под социально-судебным наблюдением в течение пяти лет. Кроме того, он обязан пройти курс лечения.

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