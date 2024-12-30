У школах Мінська заборонили Санта-Клауса та Jingle Bells

Мінськ заборонив Санта-Клауса і англомовні пісні на святкових заходах, акцент на білоруських традиціях.

У Мінську міська влада розпорядилася, щоб класні керівники шкіл не використовували образ Санта-Клауса та англомовні пісні на святкових заходах. Про це повідомляє «Еўрарадыё».

Замість цього педагогам рекомендували акцентувати увагу на білоруських традиціях, хоча конкретно не уточнили, які саме елементи культури можна використовувати. Зокрема, не вказано, чи дозволено на святкових заходах зображати Святого Миколая чи Зюзу — персонажа білоруської та української міфології, який асоціюється з холодом.

Згідно з розпорядженням, на ранках, музичних заходах та корпоративах забороняється використання Санта-Клауса, різдвяних і англомовних пісень, таких як «Jingle Bells». Натомість слід використовувати національні пісні та білоруських казкових персонажів. Крім того, ці обмеження поширюються і на новорічні прикраси.

Раніше подібні обмеження були введені й у торгових центрах та кафе, де заборонили західні різдвяні пісні, а в Бресті навіть обмежили використання Санта-Клауса та хвойних різдвяних вінків.

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