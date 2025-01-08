В Житомирской области суд будет рассматривать уголовное производство о жестоком обращении с животным

Суд назначил рассмотрение дела на 16 января.

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области будет рассматривать уголовное производство по обвинению жителя одного из сел Бердичевского района в жестоком обращении с животным (ч.1 ст. 299 УК Украины). 6 января прошло подготовительное судебное заседание. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Обвиняемый по делу - 52-летний ранее не судимый мужчина, проживающий в одном из сел Бердичевского района, потерпевшая - его односельчанка, которая является владелицей животного, подвергшегося жестокому обращению. Потерпевшая в подготовительное судебное заседание не явилась, направила ходатайство о рассмотрении дела при его отсутствии, а также сообщила, что не будет подавать гражданский иск. Не появилась и защитница обвиняемого, однако мужчина согласился проводить подготовительное заседание в отсутствие своего адвоката.

Заслушав мнения прокурора и обвиняемого, суд постановил назначить уголовное производство к рассмотрению судьей единолично в открытом судебном заседании, которое назначено на 17:00 16 января 2025 года (дело № 274/9585/24).

Ранее мы писали, что в Хмельницком суд наказал мужчину, выбросившего собаку из окна 9 этажа.

А в Киевской области суд конфисковал у владельца собаку, которая зубами поцарапала прохожую женщину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.