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В Житомирской области суд будет рассматривать уголовное производство о жестоком обращении с животным

21:30, 8 января 2025
Суд назначил рассмотрение дела на 16 января.
В Житомирской области суд будет рассматривать уголовное производство о жестоком обращении с животным
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Бердичевский горрайонный суд Житомирской области будет рассматривать уголовное производство по обвинению жителя одного из сел Бердичевского района в жестоком обращении с животным (ч.1 ст. 299 УК Украины). 6 января прошло подготовительное судебное заседание. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Обвиняемый по делу - 52-летний ранее не судимый мужчина, проживающий в одном из сел Бердичевского района, потерпевшая - его односельчанка, которая является владелицей животного, подвергшегося жестокому обращению. Потерпевшая в подготовительное судебное заседание не явилась, направила ходатайство о рассмотрении дела при его отсутствии, а также сообщила, что не будет подавать гражданский иск. Не появилась и защитница обвиняемого, однако мужчина согласился проводить подготовительное заседание в отсутствие своего адвоката.

Заслушав мнения прокурора и обвиняемого, суд постановил назначить уголовное производство к рассмотрению судьей единолично в открытом судебном заседании, которое назначено на 17:00 16 января 2025 года (дело № 274/9585/24).

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суд Бердичев Житомирская область животные

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