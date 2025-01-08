В Армия+ упростили подачу рапортов — теперь не нужно повторно вводить данные

Теперь сохраненные данные не будут периодически удаляться, что упростит подачу электронных рапортов.

Военнослужащим упростили подачу рапортов в приложении Армия+. Теперь не нужно повторно вводить персональные данные. Об этом сообщает Министерство обороны.

Так, в приложении Армия+ появилось обновление, упрощающее процесс подачи рапортов.

Данные, такие как Армия ID командира или название должности, не будут удаляться автоматически. Для их сохранения необходимо перейти в раздел:

Настройки;

и выберите пункт Военные сведения.

«Мы воплотили то, что нас просили неоднократно. Теперь не нужно каждый раз хранить данные для заполнения рапортов, что сделает их представление еще быстрее, чем раньше», - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Новая функция доступна в версии 2.1.3 приложения или выше.

«На сегодняшний день в Армия+ авторизовано 560 000 военнослужащих. Всего в приложении доступно 19 видов рапортов, в том числе на смену места службы для ВСУ и НГУ, а также возвращение после СЗЧ», – добавили в министерстве.

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