В Армія+ спростили подання рапортів — тепер не потрібно повторно вводити дані

Відтепер збережені відомості дані не будуть періодично видалятись, що спростить подання електронних рапортів.

Військовослужбовцям спростили подання рапортів у додатку Армія+. Відтепер не потрібно повторно вводити персональні дані. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Так, у застосунку Армія+ з’явилось оновлення, яке спрощує процес подання рапортів.

Дані, такі як Армія ID командира чи назва посади, тепер не видалятимуться автоматично. Для їх збереження необхідно перейти до розділу:

Налаштування;

та обрати пункт Військові відомості.

«Ми втілили те, про що нас просили неодноразово. Тепер не треба щоразу зберігати дані для заповнення рапортів, що зробить їхнє подання ще швидшим, ніж раніше», - зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Нова функція доступна у версії 2.1.3 додатку або вище.

«На сьогодні в Армія+ авторизовані 560 000 військовослужбовців. Всього у застосунку доступно 19 видів рапортів, зокрема на зміну місця служби для ЗСУ і НГУ, а також на повернення після СЗЧ», – додали у міністерстві.

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