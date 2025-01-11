Незаконно проник в жилище и провел обыск — апелляционный суд отменил оправдательный приговор полицейскому по делу о превышении полномочий

Полицейский был признан виновным в незаконном проникновении в жилище, обыске и превышении служебных полномочий и ему назначен срок заключения.

Хмельницкий апелляционный суд частично удовлетворил апелляционные жалобы прокурора, потерпевших и их представителя по делу по обвинению полицейского в незаконном проникновении в жилье и хозяйственное здание и проведении в них осмотра и обыска, а также в превышении служебных полномочий, сопровождавшихся насилием и применением спец. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Колегія суддів скасувала виправдувальний вирок Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 24 квітня 2023 року у справі № 688/3026/20 та визнала обвинуваченого винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 162 й частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України.

Відтак призначила покарання у виді 4 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки. На користь потерпілої стягнула з нього 80 000 гривень моральної шкоди та судові витрати.

Як встановив апеляційний суд, 10 січня 2018 року слідчо-оперативна група Шепетівського відділу поліції, до складу якої входив обвинувачений – оперуповноважений сектору кримінальної поліції, виїхала до с. Велика Рішнівка для з’ясування обставин ймовірної крадіжки.

Тамтешня жителька розповіла правоохоронцям, що напередодні її односелець намагався вкрасти з хліва кормові буряки. А ще раніше взяв у її брата бензопилу й не повертає.

Аби перевірити причетність до крадіжки чоловіка, на якого вказала жінка, поліцейські поїхали до нього додому. Без дозволу власника та законних підстав вони зайшли до літньої кухні.

Оперуповноважений сказав господарю показати, де той тримає бензопилу й видати її. Вони разом пішли до сараю, де правоохоронець провів незаконний обшук (огляд) і незаконно вилучив бензопилу. Понад те, і в господарському приміщенні, і на подвір’ї кілька разів безпідставно бив чоловіка кулаками, ногами та гумовим кийком.

Далі поліцейські повели його до будинку, де нібито сталася крадіжка, там оперуповноважений ще раз вдарив його гумовим кийком по спині.

На вимогу поліції чоловік написав розписку про зобов’язання не чинити протиправних дій щодо односельчанки та пішов додому, де невдовзі помер. За висновком судово-медичної експертизи, причина смерті – гостра серцево-судинна недостатність унаслідок хронічної ішемічної хвороби серця.

Поліцейському інкримінували незаконне проникнення до житла й господарської будівлі та проведення в них огляду (обшуку), а також перевищення службових повноважень, що супроводжувалися насильством та застосуванням спеціальних засобів.Уважаючи недоведеним, що обвинувачений вчинив ці кримінальні правопорушення, місцевий суд його виправдав.

Прокурор, сторона потерпілих та їхній представник подали апеляційні скарги. Апелянти наполягали на скасуванні виправдувального вироку та реальному покаранні обвинуваченого.

Під час апеляційного перегляду справи підсудний свою вину не визнав. Запевнив, що він з колегами зайшли на подвір’я з дозволу господаря, до господарських приміщень не заходили взагалі, пилки не вилучали. Сказав, що тілесні ушкодження на тілі чоловіка виникли через те, що той постійно падав, бо був п’яним (хоча судова токсикологічна експертиза не виявила алкоголю в його крові).

Колегія суддів апеляційного суду, дослідивши докази у справі, визнала обґрунтованими доводи апеляційних скарг щодо винуватості поліцейського в інкримінованих правопорушеннях.

Серед іншого зауважила: обвинувачений розумів, що дії чоловіка не мають кримінального характеру, бо він, як сказала заявниця, лише самочинно користувався кормовими буряками, які вона вважала своїми, водночас просила не порушувати кримінальне провадження, а провести профілактичні заходи. Попри це незаконно, без внесення відомостей до ЄРДР, правоохоронець продовжував шукати бензопилу, а коли чоловік погодився її віддати, застосував до нього фізичну силу і спецзасіб та заподіяв тілесні ушкодження.

«Колегія суддів вважає, що такі дії обвинуваченого не можна вважати необхідним, пропорційним та ефективним поліцейським заходом, який би відповідав його завданню та обстановці», – йдеться у вироку ХАС.

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