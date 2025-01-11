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Умеет общаться и выражать эмоции — компания Realbotix выпустила робота-женщину, видео

09:23, 11 января 2025
Представили ​​нового робота в виде женщины Melody, который может взаимодействовать и выражать эмоции.
Умеет общаться и выражать эмоции — компания Realbotix выпустила робота-женщину, видео
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Компания Realbotix презентовала работа в виде женщины, способного общаться, запоминать людей и показывать эмоции. Снаружи робот очень похож на настоящего человека. Об этом рассказывает Interesting Engineering.

Новый робот, получивший название Melody, поражает своей функциональностью, адаптивностью и улучшенным пользовательским опытом по сравнению с предыдущими моделями.

Среди основных улучшений Melody – усовершенствованная моторная технология, обеспечивающая более плавные движения, модульность и естественное взаимодействие. Благодаря использованию P-Series сервомоторов от Dynamixel робот двигается более реалистично, приближаясь к человеческим жестам.

Кроме того, Melody получила усовершенствованные микрокамеры в глазах, обеспечивающие точное отслеживание взгляда и распознавание объектов. Это позволяет поддерживать естественный зрительный контакт и создавать более значимые взаимодействия.

Компания также внедрила запатентованную технологию "кожи", разрабатывавшуюся более 20 лет. Она обеспечивает максимально реалистичный облик и тактильные ощущения.

Melody, как и другие работы Realbotix, имеет модульный дизайн, упрощающий транспортировку и хранение. Робот можно разобрать и сложить в чемодан размером с ручную кладь, что удобно для авиапутешествий.

Melody совместима с фирменным программным обеспечением Realbotix или другими платформами искусственного интеллекта, такими как ChatGPT от OpenAI.

Цена такой разработки – 175 000 долларов.

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