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Поліція провела 600 одночасних обшуків щодо незаконного переправлення ухилянтів за кордон — підозри оголосили 45 людям

15:40, 10 січня 2025
Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного вивозу чоловіків за кордон та оголосили 45 підозр.
Поліція провела 600 одночасних обшуків щодо незаконного переправлення ухилянтів за кордон — підозри оголосили 45 людям
Фото: поліція
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Поліція оголосила 45 підозр організаторам та учасникам схем незаконного переправлення чоловіків через кордон. Було проведено понад 600 обшуків за участю різних правоохоронних органів. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Зазначається, що це лише перший етап спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків станом на 14:35. Слідчі дії тривають, а про деталі повідомлять пізніше.

У межах розслідування прагнуть викрити організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.

За наявними даними, цими маршрутами зловмисники сприяли в перетині сотням військовозобов’язаних.

Нагадаємо, ми писали, що Нацполіція розпочала масштабну спецоперацію з викриття незаконних каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

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