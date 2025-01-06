Конгрес США офіційно підтвердив перемогу Дональда Трампа на виборах 2024 року

У Капітолії на засіданні були зачитані результати виборів з кожного штату.

Фото: ukrinform

Конгрес США офіційно підтвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року, що відбулися у листопаді. Про це повідомляє CNN.

У Капітолії відбулося спільне засідання, на якому були зачитані результати виборів з кожного штату. Голова засідання, віце-президент Камала Гарріс, яка програла на виборах, оголосила переможця. Незважаючи на свою поразку, Гарріс зберігала ввічливу посмішку, коли оголошувала підсумки.

Як зазначає CNN, у ході підрахунку голосів Колегії вибірників у Палаті представників панувала спокійна і привітна атмосфера. Коли оголосили остаточні результати і підтвердили перемогу Трампа, республіканці аплодували стоячи. Демократи також підвелися під час оголошення загальних результатів.

У кульмінаційний момент, коли було оголошено, що спільне засідання розпущено, вся палата встала і аплодувала.

Фото: CNN

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