Володимир Зеленський анонсував «хороші дипломатичні новини» для України

Президент провів нараду з дипломатами та обговорив плани щодо зміцнення партнерств.

Фото: novynarnia

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує «хороші дипломатичні новини» після проведеної наради з дипломатами, на якій обговорювались плани на січень. За його словами, серед ключових напрямків є прискорене постачання зброї та побудова більш стабільних і довготривалих відносин з міжнародними партнерами.

«Провів сьогодні нараду з міжнародниками: планування наших зустрічей, перемовин на січень. Прискорюємо постачання зброї в Україну та працюємо для нових, більш довготривалих відносин з партнерами. Ми готуємо хороші дипломатичні новини для України», — зазначив Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Також Президент провів Ставку, на якій відбулася доповідь Головнокомандувача ЗСУ Сергія Сирського та керівника Генштабу Валерія Баргилевича. Основною темою стало забезпечення оборони на фронтових напрямках, зокрема, в Покровську. Зеленський висловив вдячність військовим, які активно діють на цих територіях.

«Ми обговорили питання по комплектуванню бригад, також ротації. Армії потрібно більше внутрішніх, системних змін, щоб на всіх рівнях у Силах оборони управління людьми стало ефективним. Були також сьогодні детальні доповіді відповідальних командувачів щодо формування і тренування наших бригад», — додав глава держави.

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