У Варшаві водій мікроавтобуса на пішохідному переході збив 14-річного українця

У Польщі затримали водія, підозрюваного у смертельному наїзді на підлітка з України.

Фото: Ukrainian in Poland

У Варшаві поліція затримала 43-річного чоловіка, який підозрюється у смертельному наїзді на 14-річного підлітка з України. Аварія сталася 3 січня, коли водій мікроавтобуса збив хлопця на пішохідному переході і втік з місця події. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Після наїзду перехожий, військовий, надав допомогу постраждалому, але незважаючи на госпіталізацію, підліток помер від серйозних травм голови та грудної клітини. Загиблим виявився 14-річний українець.

Правоохоронці з'ясували, що за кермом автомобіля був громадянин Польщі. Після скоєння ДТП підозрюваний сховав транспортний засіб на околицях міста, де, як з'ясувалося, вживав алкоголь разом з членом родини.

Поліція затримала чоловіка 4 січня. Виявилося, що підозрюваний працював в кур’єрській компанії у Варшаві, що допомогло ідентифікувати транспортний засіб та встановити особу водія. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння з рівнем алкоголю майже 2 проміле.

За інформацією прокуратури, чоловік уже мав судимості за зберігання наркотиків та допомогу іноземцям у нелегальному перетині кордону. Йому пред’явлено обвинувачення за двома статтями: скоєння ДТП зі смертельними наслідками та втеча з місця події. Йому загрожує покарання від 5 до 20 років ув'язнення.

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