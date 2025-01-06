Україна стягнула понад 2,5 млрд грн активів підсанкційних осіб у 2024 році

Мін'юст успішно стягнув мільярди з підтримувачів Кремля в рамках санкційної політики.

Фото: ukrinform.ua

2024 рік став важливим етапом для реалізації санкційної політики України, що спрямована на підтримку боротьби проти російської агресії. Міністерство юстиції України повідомило про успішне стягнення активів підсанкційних осіб у розмірі понад 2,5 млрд грн в дохід держави. Ці активи належать фізичним та юридичним особам, які підтримують політику Кремля.

Протягом року Департамент санкційної політики Мін'юсту подав до Вищого антикорупційного суду 27 позовів щодо стягнення активів. Загалом із 2022 року було подано 65 таких позовів. У 2024 році суд ухвалив 23 рішення на користь Міністерства юстиції, що дозволило стягнути такі активи, як грошові кошти, залізорудну продукцію, корпоративні права, рухоме та нерухоме майно, а також зброю.

Серед найбільших активів, які були стягнуті, — права вимоги до компанії-власника ТЦ «Оушен Плаза», 165 000 тонн залізорудної продукції, 7 повітряних суден та понад 70 об'єктів нерухомості.

Мін'юст також розробив кілька законодавчих змін, що стосуються санкційної політики, зокрема законопроєкти, що передбачають криміналізацію обхід санкцій та удосконалення механізмів стягнення активів. Крім того, увага була приділена блокуванню активів підсанкційних осіб за кордоном.

У 2025 році планується подальше вдосконалення законодавства щодо санкцій, а також робота над поданням нових позовів та вирішенням питань захисту прав непідсанкційних співвласників під час стягнення активів.

«Санкційна політика - це системна робота, яка приносить реально відчутні результати. Україна продовжить інформувати держави-партнери про свій механізм стягнення активів санкціонованих осіб, щоб сприяти впровадженню аналогічних інструментів у інших країнах. Це важливо, адже за збитки, спричинені агресією рф, повинні відповідати як росія, так і особи, які підтримують політику кремля», - зазначила заступник міністра юстиції Інна Богатих.

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