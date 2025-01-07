Поліція двічі поспіль оштрафувала водія за покажчики поворотів червоного кольору, але суд з діями поліції не погодився

Суд зазначив, що якщо не було переобладнання автомобіля, а сам автомобіль має належний сертифікат відповідності, то поліція не може штрафувати водіїв за покажчики поворотів червоного кольору.

Патрульна поліція продовжує накладати на водіїв штрафи за наявність покажчиків поворотів червоного кольору.

Черговою «жертвою» поліцейських став мешканець столиці Олександр С., який є водієм автомобіля Tesla Model S.

31 жовтня 2024 року патрульні поліцейські вдруге протягом року склали стосовно власника Tesla протокол про адміністративне правопорушення за використання на автомобілі покажчиків поворотів червоного, а не жовтого кольору (ч. 4. ст. 121 Кодексу про адміністративні правопорушення).

Поліцейські вказали, що автомобіль не відповідає вимогам п. 6.1.5 ДСТУ 3649:2010, відтак ними зафіксовано порушення п. 31.4.3а ПДР України (невідповідність зовнішніх світлових приладів конструкції транспортного засобу).

В судовому засіданні Олександр С. вину не визнав та повідомив, що автомобіль Tesla був придбаний офіційно, автомобіль має технічний паспорт, а при постановці автомобіля на облік питань у державного органу реєстрації не виникало. Водій додав, що червоні покажчики поворотів входять у заводську комплектацію Tesla.

Адвокат Олександра С. у свою чергу зазначив, що автомобіль Tesla пройшов процедуру державної реєстрації транспортного заходу і був визнаний таким, що відповідає діючим нормам та стандартам.

Дослідивши позиції сторін, суд зазначив, що згідно до ДСТУ колір покажчиків поворотів автомобіля дійсно має бути жовтого кольору.

Однак суд вказав, що автомобіль Tesla отримав сертифікат відповідності транспортного засобу, був зареєстрований державним органом реєстрації і у подальшому не переобладнувався. Тобто автомобіль з червоними покажчиками поворотів був офіційно визнаний придатним для використання на автомобільних шляхах держави.

Також суду не було надано доказів того, що зазначений у протоколі автомобіль Tesla був переобладнаний, а тому є всі підстави вважати, що покажчики повороту червоного кольору були встановлені саме заводом виробником.

Відтак 17 грудня 2024 року Дарницький райсуд міста Києва закрив провадження у справі у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, що проблема притягнення до відповідальності власників автомобілів з червоними покажчиками поворотів виникла щонайменше десять років тому, коли в Україну почали масово ввозити відповідні автомобілі, перш за все з США.

На наявність на дорогах України автомобілів з червоними покажчиками поворотів поліція відреагувала складанням тисяч протоколів про адміністративні правопорушення.

І хоча суди зазвичай в цьому питанні стають на бік автовласників, тем не менш в поліції продовжують складати протоколи за червоні покажчики поворотів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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