Керівника Держмитслужби підозрюють у недекларуванні будинку під Києвом вартістю понад $100 тисяч

Елітний будинок вартістю понад $100 тисяч «записаний» на тестя підозрюваного.

Виконуючого обов'язки голови Державної митної служби України, підозрюють у недекларуванні будинку та земельної ділянки біля Києва вартістю понад $100 тисяч. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України. Як пишуть ЗМІ, мова йде про Сергія Звягінцева.

За даними слідства, у період 2021–2023 років посадовець не вніс до електронної декларації інформацію про житловий будинок площею 236,8 кв. м та ділянку, на якій розташована ця нерухомість. Формально будинок був оформлений на батька його дружини, однак фактичними власниками, за версією слідства, є сам Звягінцев та його сім’я.

НАБУ і САП кваліфікували дії посадовця за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин.

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