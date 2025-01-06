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Руководителя Гостаможслужбы подозревают в недекларировании дома под Киевом стоимостью более $100 тысяч

20:01, 6 января 2025
Элитный дом стоимостью более $100 тысяч «записан» на тестя подозреваемого.
Руководителя Гостаможслужбы подозревают в недекларировании дома под Киевом стоимостью более $100 тысяч
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Исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины, подозревают в недекларировании дома и земельного участка возле Киева стоимостью более $100 тысяч. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Как пишут СМИ, речь идет о Сергее Звягинцеве.

По данным следствия, в период 2021-2023 годов чиновник не внес в электронную декларацию информацию о жилом доме площадью 236,8 кв. м и участок, на котором расположена эта недвижимость. Формально дом был оформлен на отца его жены, однако фактическими владельцами, по версии следствия, являются сам Звягинцев и его семья.

НАБУ и САП квалифицировали действия чиновника по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств.

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