Есть «предварительная договоренность» с РФ о систематических обменах пленными в 2025 году – Лубинец

Украина инициирует справедливый принцип обменов пленными с Россией.

Фото: Facebook / Дмитрий Лубинец

Украина достигла предварительной договоренности с российской стороной о регулярных обменах пленными в 2025 году с приоритетом возвращения тяжелобольных и тяжелораненых. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

Омбудсмен отметил, что над возвращением украинских пленных ежедневно работает большая команда.

«Сейчас есть предварительная договоренность, что обмены в 2025 году должны стать систематическими, с приоритетностью возвращения прежде всего тяжелобольных и тяжелораненых. Также предварительно договорились, что каждый украинский военнопленный и гражданский заложник получит пакет с вещами от Украины с помощью Международного комитета Красного Креста. Мы увидим, сдержит ли российская сторона свое слово», - заявил Лубинец в интервью телеканалу «Рада».

Он также сообщил, что впервые за время полномасштабной войны удалось договориться о формировании списков на основе физического состояния пленных.

«То есть тяжелораненые, тяжелобольные возвращаются в первую очередь. И последний принцип - это принцип справедливости. Кто дольше в плену, тот раньше выходит», - добавил он.

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