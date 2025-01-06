Є «попередня домовленість» з РФ щодо систематичних обмінів полоненими у 2025 році – Лубінець

Україна ініціює справедливий принцип обмінів полоненими з Росією.

Фото: Facebook / Дмитро Лубінець

Україна досягла попередньої домовленості з російською стороною про регулярні обміни полоненими у 2025 році з пріоритетом повернення тяжкохворих і тяжкопоранених. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі.

Омбудсмен зазначив, що над поверненням українських полонених щоденно працює велика команда.

«Наразі є попередня домовленість, що обміни у 2025 році повинні стати систематичними, з пріоритетністю повернення насамперед тяжкохворих і тяжкопоранених. Також попередньо домовились, що кожен український військовополонений і цивільний заручник отримає пакунок з речами від України за допомогою Міжнародного комітета Червоного Хреста. Ми побачимо, чи російська сторона дотримається свого слова», — заявив Лубінець в інтерв'ю телеканалу «Рада».

Він також повідомив, що вперше за час повномасштабної війни вдалося домовитися про формування списків на основі фізичного стану полонених.

«Тобто тяжкопоранені, тяжкохворі повертаються в першу чергу. І останній принцип – це принцип справедливості. Хто довше в полоні, той раніше виходить», – додав він.

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