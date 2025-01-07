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Полиция дважды подряд оштрафовала водителя за указатели поворота красного цвета, но суд с действиями полиции не согласился

07:30, 7 января 2025
Суд отметил, что если не было переоборудования автомобиля, а сам автомобиль имеет надлежащий сертификат соответствия, то полиция не может штрафовать водителей за указатели поворотов красного цвета.
Полиция дважды подряд оштрафовала водителя за указатели поворота красного цвета, но суд с действиями полиции не согласился
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Патрульная полиция продолжает налагать на водителей штрафы за наличие указателей поворотов красного цвета.

Очередной «жертвой» полицейских стал житель столицы Александр С., водитель автомобиля Tesla Model S.

31 октября 2024 года патрульные полицейские во второй раз в течение года составили в отношении владельца Tesla протокол об административном правонарушении за использование на автомобиле указателей поворотов красного, а не желтого цвета (ч. 4. ст. 121 Кодекса об административных правонарушениях). 

Полицейские указали, что автомобиль не отвечает требованиям п. 6.1.5 ДСТУ 3649:2010, следовательно, ими зафиксировано нарушение п. 31.4.3а ПДД Украины (несоответствие внешних световых приборов конструкции транспортного средства). 

В судебном заседании Александр С. вину не признал и сообщил, что автомобиль Tesla был приобретен официально, у автомобиля есть технический паспорт, а при постановке автомобиля на учет вопросов у государственного органа регистрации не возникало. Водитель добавил, что красные указатели поворотов входят в заводскую комплектацию Tesla.

Адвокат Александра С. в свою очередь отметил, что автомобиль Tesla прошел процедуру государственной регистрации транспортного мероприятия и был признан соответствующим действующим нормам и стандартам. 

Изучив позиции сторон, суд отметил, что, согласно ГОСТу, цвет указателей поворотов автомобиля действительно должен быть желтого цвета. 

Однако суд указал, что автомобиль Tesla получил сертификат соответствия транспортного средства, зарегистрирован государственным органом регистрации и в дальнейшем не переоборудовался. То есть, автомобиль с красными указателями поворотов был официально признан пригодным для использования на автомобильных дорогах государства. 

Также суду не было предоставлено доказательств того, что указанный в протоколе автомобиль Tesla был переоборудован, а потому есть все основания полагать, что указатели поворота красного цвета были установлены именно заводом производителем. 

17 декабря 2024 года Дарницкий райсуд Киева закрыл производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения. 

Напомним, что проблема привлечения к ответственности владельцев автомобилей с красными указателями поворотов возникла, по меньшей мере, десять лет назад, когда в Украину начали массово ввозить соответствующие автомобили, прежде всего из США.

На наличие на дорогах Украины автомобилей с красными указателями поворотов полиция отреагировала составлением тысяч протоколов об административных правонарушениях. 

И хотя суды обычно в данном вопросе становятся на сторону автовладельцев, тем не менее, в полиции продолжают составлять протоколы за красные указатели поворотов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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Суд отметил, что если не было переоборудования автомобиля, а сам автомобиль имеет надлежащий сертификат соответствия, то полиция не может штрафовать водителей за указатели поворотов красного цвета.

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