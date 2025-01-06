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Украина взыскала более 2,5 млрд грн активов подсанкционных лиц в 2024 году

21:49, 6 января 2025
Минюст успешно взыскал миллиарды с поддерживающих Кремль лиц в рамках санкционной политики.
Украина взыскала более 2,5 млрд грн активов подсанкционных лиц в 2024 году
Фото: ukrinform.ua
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2024 год стал важным этапом для реализации санкционной политики Украины, направленной на поддержку борьбы против российской агрессии. Министерство юстиции Украины сообщило об успешном взыскании активов подсанкционных лиц в размере более 2,5 млрд грн в доход государства. Эти активы принадлежат физическим и юридическим лицам, которые поддерживают политику Кремля.

В течение года Департамент санкционной политики Минюста подал в Высший антикоррупционный суд 27 исков о взыскании активов. Всего с 2022 года было подано 65 таких исков. В 2024 году суд принял 23 решения в пользу Министерства юстиции, что позволило взыскать такие активы, как денежные средства, железорудную продукцию, корпоративные права, движимое и недвижимое имущество, а также оружие.

Среди крупнейших активов, которые были взысканы, - права требования к компании-владельцу ТЦ «Оушен Плаза», 165 000 тонн железорудной продукции, 7 воздушных судов и более 70 объектов недвижимости.

Минюст также разработал несколько законодательных изменений, касающихся санкционной политики, в частности законопроекты, предусматривающие криминализацию обхода санкций и совершенствование механизмов взыскания активов. Кроме того, внимание было уделено блокированию активов подсанкционных лиц за рубежом.

В 2025 году планируется дальнейшее совершенствование законодательства по санкциям, а также работа над подачей новых исков и решением вопросов защиты прав неподсанкционных совладельцев при взыскании активов.

«Санкционная политика - это системная работа, которая приносит реально ощутимые результаты. Украина продолжит информировать государства-партнеры о своем механизме взыскания активов санкционированных лиц, чтобы способствовать внедрению аналогичных инструментов в других странах. Это важно, ведь за убытки, вызванные агрессией РФ, должны отвечать как россия, так и лица, которые поддерживают политику кремля», - отметила заместитель министра юстиции Инна Богатых.

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