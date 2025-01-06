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В Варшаве водитель микроавтобуса на пешеходном переходе сбил 14-летнего украинца

21:40, 6 января 2025
В Польше задержали водителя, подозреваемого в смертельном наезде на подростка из Украины.
В Варшаве водитель микроавтобуса на пешеходном переходе сбил 14-летнего украинца
Фото: Ukrainian in Poland
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В Варшаве полиция задержала 43-летнего мужчину, который подозревается в смертельном наезде на 14-летнего подростка из Украины. Авария произошла 3 января, когда водитель микроавтобуса сбил парня на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает «Радио Свобода».

После наезда прохожий, военный, оказал помощь пострадавшему, но несмотря на госпитализацию, подросток умер от серьезных травм головы и грудной клетки. Погибшим оказался 14-летний украинец.

Правоохранители выяснили, что за рулем автомобиля был гражданин Польши. После совершения ДТП подозреваемый спрятал транспортное средство на окраинах города, где, как выяснилось, употреблял алкоголь вместе с членом семьи.

Полиция задержала мужчину 4 января. Оказалось, что подозреваемый работал в курьерской компании в Варшаве, что помогло идентифицировать транспортное средство и установить личность водителя. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения с уровнем алкоголя почти 2 промилле.

По информации прокуратуры, мужчина уже имел судимости за хранение наркотиков и помощь иностранцам в нелегальном пересечении границы. Ему предъявлено обвинение по двум статьям: совершение ДТП со смертельным исходом и побег с места происшествия. Ему грозит наказание от 5 до 20 лет заключения.

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