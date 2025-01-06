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Владимир Зеленский анонсировал «хорошие дипломатические новости» для Украины

21:03, 6 января 2025
Президент провел совещание с дипломатами и обсудил планы по укреплению партнерств.
Владимир Зеленский анонсировал «хорошие дипломатические новости» для Украины
Фото: novynarnia
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит «хорошие дипломатические новости» после проведенного совещания с дипломатами, на котором обсуждались планы на январь. По его словам, среди ключевых направлений является ускоренная поставка оружия и построение более стабильных и долговременных отношений с международными партнерами.

«Провел сегодня совещание с международниками: планирование наших встреч, переговоров на январь. Ускоряем поставки оружия в Украину и работаем для новых, более долговременных отношений с партнерами. Мы готовим хорошие дипломатические новости для Украины», - отметил Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Также Президент провел Ставку, на которой состоялся доклад Главнокомандующего ВСУ Сергея Сырского и руководителя Генштаба Валерия Баргилевича. Основной темой стало обеспечение обороны на фронтовых направлениях, в частности, в Покровске. Зеленский выразил благодарность военным, которые активно действуют на этих территориях.

«Мы обсудили вопросы по комплектованию бригад, также ротации. Армии нужно больше внутренних, системных изменений, чтобы на всех уровнях в Силах обороны управление людьми стало эффективным. Были также сегодня подробные доклады ответственных командующих по формированию и тренировке наших бригад», - добавил глава государства.

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Владимир Зеленский

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